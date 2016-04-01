Обама: США, Південна Корея і Японія мають разом відповісти на провокації Пхеньяна

Про це він заявив на зустрічі з президентом Південної Кореї Пак Кін Хє та прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе, що відбулася в межах саміту з ядерної безпеки у Вашингтоні, повідомляє радіо "Свобода". "Ми єдині в досягненні спільної мети щодо стримування і захисту від північнокорейських провокацій. Ми визнаємо, що безпека наших країн пов’язана між собою, і ми повинні працювати разом, щоб вирішити цю проблему. Ми також визнаємо, що має важливе значення для всього міжнародного співтовариства пильне стеження за дотриманням суворих заходів безпеки ООН, які були вжиті з огляду на пуски балістичних ракет і ядерну діяльність, до якої причетний Пхеньян", – наголосив Барак Обама.

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У Вашингтоні 31 березня і 1 квітня триває саміт з ядерної безпеки, на який прибули десятки світових лідерів і делегацій. Учасники конференції обговорюють заходи щодо захисту ядерних матеріалів від спроб екстремістських організацій заволодіти компонентами для виготовлення так званої "брудної бомби".

Серед питань порядку денного – ядерна програма Північної Кореї та потенційні загрози з боку цієї держави, яка неодноразово оголошувала про проведені випробування ядерних зарядів і ракет різного радіусу дії.

Саміт проводиться з ініціативи президента США Барака Обами з 2010 року і відбувається раз на два роки.