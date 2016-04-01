"Напіввійськова ситуація": У Кім Чен Ина заявили, що можна забути про переговори щодо ядерного роззброєння КНДР

Про це заявив Reuters посол Північної Кореї в ООН у Женеві Со Се Пьон, повідомляє "Європейська правда".

"Якщо США продовжують свої дії, то ми повинні приймати відповідні заходи. Таким чином, ми повинні розвиватися, робити більше для стримування ядерного стримування", - сказав він.

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При цьому він відкинув будь-які спроби тиснути на Північну Корею в питанні ядерних випробувань.

"У нас свій шлях. Ми не підтримуємо діалог і не проводимо дискусії з цього питання", - зазначив посол.

На початку березня Рада безпеки ООН одноголосно прийняла резолюцію, якою ввела санкції проти КНДР після ядерних випробувань в січні і запуску балістичної ракети в лютому.

"Ми проти цієї резолюції, тому що вона несправедлива. Тепер дійсно мова йде про стан війни. Ми зайняті тим, що намагаємося впоратися з цим напіввійськовим статусом на півострові", - заявив Со Се Пьон.

Коли посла запитали про перспективи відновлення переговорів щодо ядерної програми, він заявив: "Про денуклеаризацію півострова можна забути".

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Як повідомляв УНІАН, 18 березня КНДР, порушуючи численні резолюції ООН, запустила дві балістичні ракети середньої та малої дальності. Одна впала в море, інша, за попередніми даними, вибухнула в повітрі. Також повідомлялося про запуски ракет 21 і 29 березня. Надзвичайно жорстка резолюція 2270, прийнята Радбезом ООН, поки що не змогла змінити поведінку Пхеньяну. Експерти вважають, що завдання лідера КНДР Кім Чин Ина - примусити опонентів до переговорів, на яких країна вже неодноразово домагалася преференцій. Поки, втім, йому вдається домогтися тільки нових санкцій.