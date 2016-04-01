МЗС України засудило бомбардування школи та лікарні під Дамаском

Як повідомляє прес-служба МЗС, це є порушенням не тільки міжнародного права, але й грубим порушенням гуманітарного права.

«Наголошуємо, що сирійська влада та її союзники мають дотримуватись запровадженого Радбезом режиму припинення вогню і не виправдовувати вбивства мирних громадян Сирії проведенням начебто боротьби з терористами», - йдеться в заяві.

Зазначається, що Україна як член Ради безпеки ООН докладатиме всіх зусиль для досягнення прогресу на шляху політичного врегулювання в Сирії відповідно до принципів, схвалених Радбезом, і вимагає чіткого дотримання Женевських конвенцій.

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Як повідомляв УНІАН, внаслідок ударів з повітря по житлових кварталах на сході Дамаска загинули щонайменше 33 особи, переважно жінки та діти.

Удари здійснені авіацією уряду Сирії, незважаючи на припинення військових дій в Сирії між урядовими військами та їхніми противниками, за винятком "Ісламської держави" і "Фронту ан-Нусра".