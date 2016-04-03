У США з колії зійшов потяг: дві людини загинули і понад 30 поранені (фото)

Дві людини загинули і понад 30 поранені в результаті аварії поїзда, що сталася недалеко від Філадельфії, штат Пенсільванія, США.

Поїзд, що прямував за маршрутом Нью-Йорк – Саванна, штат Джорджія, зійшов з рейок, зіткнувшись з працюючим на колії екскаватором.

У момент аварії у поїзді перебував 341 пасажир і сім членів екіпажу, повідомляє російська служба Бі-бі-сі.

Особи загиблих поки не встановлені, але вважають, що це двоє робітників, які обслуговували екскаватор і не встигли покинути колію.

У заяві Національної залізничної пасажирської корпорації, що діє під комерційною назвою Amtrak, йдеться, що в результаті зіткнення зі стороннім предметом з рейок зійшов головний вагон поїзда.

Розслідування причин аварії триває.

Сполучення між Нью-Йорком і Філадельфією тимчасово призупинено.

У травні минулого року сім вагонів поїзда Amtrak, що прямував з Філадельфії в Нью-Йорк, зійшли з рейок, в результаті чого сім осіб загинули і понад 200 були поранені.

Ще 20 осіб постраждали в березні цього року, коли ще один поїзд Amtrak зійшов з рейок на захід від міста Додж-сіті, штат Канзас.