Сильна повінь у Пакистані забрала життя понад півсотні людей (фото)

Щонайменше 53 людини загинули в результаті сильної повені в Пакистані, викликаної проливними дощами на північному заході країни.

Дощ почався в суботу, 2 квітня. В результаті в зоні повені виявилися провінції Кашмір, Хайбер-Пахтунхва і Гілгіт-Балтистан, пише Русская служба Би-би-си.

Передмусонні дощі часто викликають сильні руйнування в сільській місцевості країни. Влада зазвичай пропонує сільським жителям на якийсь час перебиратися у більш безпечні місця.

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Літні мусони ще більш небезпечні, в минулому році у результаті сильних повеней також загинули десятки людей.

Через дощі і повені в минулі вихідні десятки людей постраждали і були доставлені в лікарні, повідомив в інтерв'ю Associated Press представник пакистанської служби по боротьбі з природними катаклізмами Латіф Рехман.

В зону підтоплення спрямовані предмети першої необхідності, продукти і ліки.