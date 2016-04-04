У Росії прокоментували повідомлення про зв'язок Путіна з мережею офшорів

Він зазначив, що в оприлюднених журналістами документах немає інформації про те, що ім'я президента Росії є в реєстраційних документах офшорних компаній, пише РБК.

"Я не читав нічого, що було б пов'язано безпосередньо з Путіним", — сказав держбанкір. "А той факт, що його дочка святкувала весілля на гірськолижному курорті "Ігора", який насправді не дорогий і який використовується для весіль десятками людей в Петербурзі щотижня, я не знаю, як це може зв'язати Путіна з яким-небудь офшорним бізнесом", — сказав Костін.

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"Кажуть, що якісь люди, які знають Путіна, мають офшорний бізнес. Що в цьому поганого?" — сказав він. Костін відзначив, що в Росії немає офшорних зон, а росіяни і російські компанії не порушують законодавства, реєструючи бізнес в офшорах.

Як повідомляв УНІАН, близькі до Путіна люди "відмили" через офшори більше $2 мільярдів.