"Слід Держдепу, ЦРУ і путінофобія": Кремль прокоментував повідомлення про зв'язок Путіна з мережею офшорів

«... Це продовження інформаційних вправ щодо нашого президента. Ну що чекали, анонсували, — і ці вкидання продовжилися», — цитує Пєскова РБК.

«Безумовно створено інформаційний продукт, який просувають на нашу внутрішньополітичну сцену, — підкреслив прес-секретар президента РФ. — Продукт цей звернений на внутрішню аудиторію. Хоча Путін ніколи не фігурував фактологічно і згадуються інші країни та інші лідери, але для нас очевидно, що основною метою таких вкидань був і є наш президент в контексті парламентських виборів і в довгостроковій перспективі президентських виборів, а також в цілому політична стабільність в нашій країні. Очевидно, що вістрі атаки спрямовані проти нашої країни і проти особисто президента Путіна».

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«Одночасно такі вкидання орієнтовані і на зовнішнє споживання. Очевидно, що градус путінофобії досяг такого рівня, що добре говорити про Росію, говорити про успіхи Росії не можна апріорі. Погано — треба говорити. А коли нічого — треба щось сфабрикувати», — заявив Пєсков журналістам.

Пізніше Пєсков додав, що основна мета авторів розслідування — «саме розгойдати ситуацію». За його словами, їх діяльність малоефективна і навряд чи здатна чинити негативний вплив.

«Зізнаюся, що чекали ми більш кваліфікованих підсумків роботи цього журналістського співтовариства. По суті, не так багато чогось нового було озвучено. І тут я швидше можу висловити розчарування. У чому, коли мова йде про це співтовариство, традиції якісних журналістських розслідувань пішли в незабуття», — зазначив Пєсков.

Він також охарактеризував авторів публікацій — Міжнародний консорціум журналістських розслідування (ICIJ) і Центр по дослідженню корупції та організованої злочинності (OCCRP).

«Ми добре знаємо, вже знаємо, і раніше знали, це журналістське співтовариство, так зване співтовариство. Там багато журналістів, основним видом діяльності яких журналістика не є. Багато представників є колишніми співробітниками Держдепу, ЦРУ та інших спецслужб. Знаємо, хто фінансує цю організацію. Про це говорить інформація з точки зору ангажованості та методики цих товаришів», — розповів про них Пєсков.

За його словами, у розслідуваннях «багато чого не дістає». «Вони самі вигадують, підтасовують, фактично самі готують, вкидають і просувають інформацію цільової аудиторії. В деталі не вважають за потрібне вдаватися, бо про Путіна нічого конкретного і нового немає. Решта будується на доводах і спекуляції», — вважає Пісків.