WikiLeaks назвав "панамський скандал" атакою на Путіна з боку уряду США

Зокрема, WikiLeaks звертає увагу на те, що Центр з розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP) фінансується в тому числі агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та Фондом Сороса.

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Саме OCCRP займався вивченням документів панамської юридичної компанії Mossack Fonseca, які лягли в основу розслідування про офшорні компанії світових лідерів та їх оточення, передає Російська служба ВВС.

WikiLeaks зазначає, що значна частина розслідування присвячена Росії і країнам пострадянського простору, в зв'язку з чим вважає підозрілим його фінансування з боку американських структур.

"Можливо, американський OCCRP робить хорошу роботу, але пряме фінансування атаки на Путіна з боку уряду США серйозно підриває довіру до неї", – говориться в "Твіттері" WikiLeaks.