У результаті спецоперації в Афганістані вбито 25 бойовиків ІД
16:02, 06 квітня 2016Світ
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На сході Афганістану в провінції Нангархар ліквідовано щонайменше 25 джихадистів «Ісламської держави» (ІД).
REUTERS
За даними афганських ЗМІ, напередодні пройшла спецоперація в повіті Кот.
Жертвами рейду стали 19 терористів. Як уточнили в поліції, 15 бойовиків отримали поранення, пише Росбалт.
В ході удару по позиціях ісламістів з безпілотника США в повіті Ачин загинули шість бойовиків ІД.
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Як повідомляв УНІАН, в Афганістані втрати серед цивільного населення в результаті бойових дій в 2015 році досягли рекордного рівня і підвищуються сьомий рік поспіль.
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