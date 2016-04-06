У результаті спецоперації в Афганістані вбито 25 бойовиків ІД

За даними афганських ЗМІ, напередодні пройшла спецоперація в повіті Кот.

Жертвами рейду стали 19 терористів. Як уточнили в поліції, 15 бойовиків отримали поранення, пише Росбалт.

В ході удару по позиціях ісламістів з безпілотника США в повіті Ачин загинули шість бойовиків ІД.

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Як повідомляв УНІАН, в Афганістані втрати серед цивільного населення в результаті бойових дій в 2015 році досягли рекордного рівня і підвищуються сьомий рік поспіль.