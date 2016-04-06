Конфлікт у Карабасі: Ердоган побачив "російський слід" і назвав РФ стороною конфлікту у Грузії, Україні та Сирії

Про це повідомляє РИА "Новости".

"Росія каже, що Туреччина є стороною (карабахського) конфлікту. Насправді, стороною є Росія", - заявив Ердоган, виступаючи перед головами сільських адміністрацій в Анкарі.

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Ердоган заявив, що Росія "була стороною конфлікту в Грузії, в Україні". "А зараз вона ще й сторона конфлікту в Сирії", - додав він.

Що стосується карабахського конфлікту, то, як вважає президент Туреччини, Вірменія повинна зробити такі кроки, як і Азербайджан, який оголосив про припинення вогню. "Але якщо це зроблено не буде, то вина буде лежати на Вірменії", - додав він.

Раніше Ердоган заявив про те, що Туреччина з самого початку карабахської кризи "була поряд з Азербайджаном".

Як повідомлялося, президент Вірменії заявив про загрозу широкомасштабної війни.

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За даними ООН, станом на 3 квітня внаслідок загострення конфлікту в Нагірному Карабасі загинули 33 людини, понад 200 поранені.

Ситуація в зоні карабаського конфлікту різко загострилася в ніч на 2 квітня. 3 квітня Азербайджан оголосив про припинення в односторонньому порядку військових дій в Нагірному Карабасі. У свою чергу Вірменія назвала заяву Баку "інформаційної пасткою". Сторони звинувачують один одного у порушенні перемир'я і продовженні обстрілів