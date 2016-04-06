Меркель пропонує "конструктивну допомогу" у вирішенні конфлікту в Нагірному Карабасі

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель після зустрічі з президентом Вірменії Сержом Саргсяном, передає українська редакція "Німецької хвилі". "Розв'язання конфліктів у регіоні має першочергове значення", - сказала Ангела Меркель.

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У свою чергу Серж Саргасян на спільній з канцлером прес-конференції знову звинуватив Азербайджан в ескалації конфлікту та заявив, що народ Нагірного Карабаху не бажає війни. "Він (народ. - Ред.) бажає самостійно керувати своєю долею, творити своє майбутнє, щоб їхні діти могли жити мирно і в демократичній країні", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, конфлікт у Нагірному Карабаху спалахнув з новою силою 2 квітня, коли на лінії розмежування почалися бойові дії із використанням артилерії та авіації.

Нагадаємо, Німеччина з 1 січня 2016 року в порядку ротації на один рік перебрала головування в ОБСЄ. Берлін обіцяв зосередитися в першу чергу на п'яти важливих напрямках у діяльності ОБСЄ, а саме: кризовому менеджменті, попередженні конфліктів та подолання їх наслідків, наданні майданчика для діалогу, вирішенні економічних та екологічних питань та захисті прав людини.