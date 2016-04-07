Поліція Неаполя водометами і сльозогінним газом розігнала противників прем'єра Італії

Про це повідомляє LB.ua з посиланням на Reuters.

Ренці, який прибув у третє за величиною місто Італії, щоб обговорити плани міського розвитку колишньої промислової зони, зустріла група в 1,5 тис. осіб, деякі з яких кидали феєрверки і камені.

Учасники акції, які виступають проти планів перепланування, не узгодженого з громадськістю, розмахували гігантського розміру моделями прем'єра у вигляді Піноккіо і скандували "Ренці, йди додому".

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Під час зіткнень четверо співробітників поліції отримали легкі поранення, повідомляють місцеві ЗМІ.

Як зазначається, лівоцентристська Демократична партія Ренці залишається найбільш популярною партією Італії, хоча його особисті рейтинги помітно впали протягом останнього року.