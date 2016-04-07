Нацгвардія Путіна почне працювати до прийняття законів щодо неї

"Це синхронні процеси. Природно, ніхто не буде чекати завершення процесу вдосконалення законодавства. Робота є робота, і відомства раніше приступлять до роботи", - сказав він журналістам, відповідаючи на питання, коли нацгвардія розпочне свою діяльність, передає Російська служба ВВС.

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"В указі, якщо ви уважно дивилися, фігурує червень, але, безумовно, скільки часу піде на питання, пов'язані з вдосконаленням законодавчої та нормотворчої бази, навряд чи, думаю, хтось зможе точно сказати", - сказав він.

Нагадаємо, як раніше заявляв Пєсков, створення Нацгвардії не пов'язане з майбутніми в РФ парламентськими і президентськими виборами.