У Росії розбився літак

Начальник уральського аероклубу ДТСААФ Віктор Ілюхін і пілот-спортсмен Лариса Скоба розбилися в аварії Як-52 в Челябінській області.

Про це ТАСС повідомили в Челябінському обласному аероклубі.

"За попередніми даними, загинув талановитий льотчик Віктор Ілюхін і пілот-спортсмен Лариса Скоба. Зараз у клубі працює прокуратура", - сказав фахівець аероклубу.

Раніше в обласному управлінні МНС повідомили, що при катастрофі Як-52 під Копейськом загинули дві людини. Представники військово-слідчого управління Центрального військового округу працюють на місці події.

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Раніше було отримано повідомлення про те, що літак Як-52, що виконував навчально-тренувальний політ, не вийшов на зв'язок і зник з радарів в районі аеропорту Калачево Копейского міського округу. На місце НП виїхали рятувальники. Як відзначили в прес-службі управління МНС, з аеропорту Баландине вилетів пошуково-рятувальний літак ФН-2. "Всього залучено 62 людини і 28 одиниць техніки, у тому числі 14 рятувальників та чотири одиниці техніки МНС", - уточнили в прес-службі.

Літак був знайдений в 8 км від злітно-посадкової смуги аеродрому Калачево міста Копейська, звідки раніше вилетів. За даними фахівця аеродрому, погодні умови були сприятливі для польотів.