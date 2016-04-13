В Туреччині за вбивство затримали російських шпигунів – Hurriyet

Передбачувані вбивці, 52-річний Юрій Анісімов і 55-річний Олександр Смирнов були затримані під час підготовки до якоїсь нової операції, пише Слон з посиланням на Hurriyet.

Вони відмовилися давати свідчення.

За даними слідства, росіяни прибули до Туреччини за підробленими паспортами. Під час обшуку у них були вилучені фальшиві посвідчення співробітників Інтерполу. На вилучених у них картах пам'яті було виявлено велику кількість фотографій.

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Офіційних коментарів від влади Туреччини з приводу затримання росіян не надходило.

Hurriyet називає їх «шпигунами», проте неясно, чи вони звинувачуються в шпигунстві або тільки у вбивстві.

Едельгірєєв був убитий 1 листопада 2015 року біля свого будинку в Стамбулі. Відразу після вбивства повідомлялося, що злочинців було двоє.

Абдулвахід Едельгірєєв, що є родичем Мовладі Удугову, був відомий як адміністратор сайту «Кавказ-центр», визнаного в Росії екстремістським. Його тесть Іса Умаров є членом терористичного угруповання «Імарат Кавказ».