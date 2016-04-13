У Сирії голосування на парламентських виборах продовжили до опівночі

Про це в Facebook повідомляє сирійське агентство новин SANA.

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"Вища судова рада з питань виборів заявила, що голосування на виборах продовжено на 5 годин (до опівночі) через високу явку", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, парламентські вибори в охопленій війною Сирії почалися вранці в середу, 13 квітня. На 250 місць у парламенті країни претендують більш ніж 3500 кандидатів з усіх сирійських провінцій.

Як відомо, указ про проведення виборів президент країни Башар Асад видав 22 лютого. Він зробив це через кілька годин після того, як було оголошено про угоду між Росією і США про припинення вогню в Сирії.

Нагадаємо, нещодавно Асад заявив, що готовий провести дострокові президентські вибори, якщо цього захоче народ.