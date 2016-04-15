Керрі називає дії Росії на Балтиці "небезпечною і бездумною провокацією"

Він називає цей інцидент «небезпечною і бездумною провокацією», передає Радіо Свобода.

14 квітня Джон Керрі заявив, що військовий корабель США, який перебував у міжнародних водах, міг би збити російський винищувач Су-24 відповідно до правил ведення бойових дій.

За словами Керрі, спілкування з офіційними особами у Москві дає сподівання, що таке небезпечне зближення не повторюватиметься.

Раніше у четвер у Міністерстві оборони Росії заявили, що російські літаки облетіли американський есмінець «Дональд Кук» у Балтійському морі з дотриманням всіх заходів безпеки.

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Як повідомляв УНІАН раніше, анонімне військове джерело агентства Reuters описало інцидент в деталях, заявивши, що російські винищувачі "симулювали атаку" на американський есмінець.

За його словами, мова йде про "один з найагресивніших актів за останній час".

Нагадаємо, згідно з американськими військовими, за останні кілька днів російські бомбардувальники Су-24 кілька разів пролетіли в небезпечній близькості від американського есмінця USS Donald Cook в Балтійському морі.

Як наголошується, вони не були озброєні.

Також повідомляється, що над есмінцем пролетів російський вертоліт Ка-27, з якого, імовірно, велася фотозйомка корабля.

USS Donald Cook - ескадрений міноносець ВМС США четвертого покоління, головною зброєю якого є керовані ракети. На борту корабля перебував польський вертоліт.

Як повідомляється, есмінець прямував до польського порту Гданськ.