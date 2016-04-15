Папа Римський і Вселенський патріарх відвідають мігрантів у Греції

"Папа Римський Франциск і духовний глава православних віруючих з усього світу відкладуть багатовікової суперечки (між церквами) в суботу, коли вони разом відвідають грецький острів Лесбос, щоб підкреслити тяжке становище біженців", – про це повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters.

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За інформацією видання, світові духовні лідери у супроводі голови грецької православної церкви Ієроніма в суботу відвідають центр для мігрантів "Морія".

Передбачається, що Папа Римський Франциск, Варфоломій і Ієронім пообідають разом з 250 мігрантами, які шукають притулку в Євросоюзі. Після цього понтифік витсупить з промовою.

Раніше Папа Римський Франциск закликав європейські країни"відкрити їх серця і двері для мігрантів".