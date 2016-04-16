У Туреччині суд затвердив рішення про блокування російського пропагандистського ЗМІ.

Як повідомляє агентство «Анадолу», суд турецького району Гелбаши затвердив рішення Управління інформаційних і комунікаційних технологій Туреччини про блокування доступу до низки сайтів на території країни.

За отриманими даними, до переліку таких сайтів увійшли агентство новин Dicle (Діджле), російське інформагентство «Спутник», а також низка блогів у Twitter.

З відповідною вимогою до відомства звернулося Головне управління з питань безпеки при уряді Туреччини.

Представники Управління стверджують, що адміністратори Twitter і зазначених сайтів не видаляють записи, у яких міститься пропаганда тероризму, а також тексти, які заохочують насильство і злочинність, що представляє загрозу для громадського порядку і національної безпеки.

Суд турецького Гелбаши постановив, що дана вимога є доречною і спрямована на захист життя, майна і безпеки громадян, а також захист національної безпеки, громадського порядку та запобігання злочинності.