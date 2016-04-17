Афганська армія відбила атаки Талібану на Кундуз (фотогалерея)

Афганські збройні сили відбили серію нападів бойовиків руху "Талібан" на Кундуз (велике місто на північному сході країни), повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

"Загинули десятки талібів. Представник офіційної влади зазначив, що "Талібан" активізував свої дії з метою повернути Кундуз, який він ненадовго захопив минулого року", - йдеться в повідомленні.

Атаки на Кундуз, в яких брали участь сотні бойовиків, посилилися кілька днів тому, після того, як таліби оголосили про початок весняного наступу.

Начальник поліції Кундуза Касим Джангальбах повідомив, що бойовики спробували відрізати від міста район на південно-західній околиці, а головний удар прийшовся на район східніше від міста.

Силові відомства розходяться в оцінці втрат. За інформацією поліції Кундуза, у боях загинули 49 бойовиків "Талібану", 61 особу було поранено. Згідно заяви Міністерства оборони Афганістану, протягом останньої доби загинуло 38 талібів, ще 13 бойовиків отримали поранення.

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У поліції заявили, що загинуло четверо співробітників сил безпеки, 11 поранено. Керівник департаменту охорони здоров'я Кундуза Саад Мухтар повідомив, що протягом останніх трьох днів до лікарні міста доставлено шість загиблих та 107 поранених.