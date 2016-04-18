Сирійська опозиція заявила про готовність застосувати силу у відповідь на дії армії Асада

Про це йдеться в заяві повстанських угруповань, зокрема, "Вільної сирійської армії" і "Джаиш аль-Наср", яку агентству Reuters направив представник опозиції Мохамед Рашид, повідомляє РБК.

При цьому в заяві не уточнюється, в яких провінціях опозиція має намір відновити бойові дії.

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Загони опозиції також розповіли про відновлення зіткнень з урядовою армією у відповідь на порушення перемир'я.

Згідно з повідомленням, в загони увійшли угруповання, що борються під командуванням сирійської вільної армії та організації "Ахрара аль-Шам".

Незважаючи на діючий в Сирії режим припинення вогню, сторони неодноразово звинувачували один одного в його порушенні.

Як відомо, режим припинення вогню діє в Сирії з 27 лютого. Угоду було досягнуто за участю Росії і США. Перемир'я не поширюється на "Ісламську державу", "Джебхат ан-Нусру" та інші угруповання, визнані Радбезом ООН терористичними.