Сирійська опозиція заявила про готовність застосувати силу у відповідь на дії армії Асада
Сирійська опозиція відповість силою на будь-які дії армії президента Башара Асада, яка, за її словами, відкриває вогонь по цивільним особам.
Про це йдеться в заяві повстанських угруповань, зокрема, "Вільної сирійської армії" і "Джаиш аль-Наср", яку агентству Reuters направив представник опозиції Мохамед Рашид, повідомляє РБК.
При цьому в заяві не уточнюється, в яких провінціях опозиція має намір відновити бойові дії.
Читайте такожВійська Асада почали наступ на Алеппо
Загони опозиції також розповіли про відновлення зіткнень з урядовою армією у відповідь на порушення перемир'я.
Згідно з повідомленням, в загони увійшли угруповання, що борються під командуванням сирійської вільної армії та організації "Ахрара аль-Шам".
Незважаючи на діючий в Сирії режим припинення вогню, сторони неодноразово звинувачували один одного в його порушенні.
Як відомо, режим припинення вогню діє в Сирії з 27 лютого. Угоду було досягнуто за участю Росії і США. Перемир'я не поширюється на "Ісламську державу", "Джебхат ан-Нусру" та інші угруповання, визнані Радбезом ООН терористичними.