Італійська розвідка спростовує інформацію про ймовірні теракти на європейських пляжах

Про це повідомляє "Європейська правда" з посилання на видання La Repubblica.

"Особливої терористичної загрози не існує, такої інформації не було", - сказав представник італійської розвідки.

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Як раніше повідомляв УНІАН, німецька газета Bild з посиланням на дані італійської розвідки попередила, що терористичне угрупування "Ісламська держава" цього літа планує теракти на європейських пляжах.

Зокрема повідомлялося, що терористи мають намір маскуватися під вуличних торговців на пляжах, а потім нападати на відпочиваючих з застосуванням автоматів та вибухівки.

Зазначимо, з осені минулого року в Європі помітно зросла загроза терактів. Найбільш великі серії терористичних атак були здійснені в листопаді 2015 року в Парижі і в березні 2016 року в Брюсселі.