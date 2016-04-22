У світі сьогодні відзначають Міжнародний день Матері-Землі (фоторепортаж)

13:35, 22 квітня 2016
Світ
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У світі сьогодні, 22 квітня, відзначають Міжнародний день Матері-Землі. Таким чином, привертається увага світу до проблем екології та необхідності збереження чистоти навколишнього середовища.

Аист строит гнездо на телефонной вышке в Испании / REUTERS

Як повідомляється на сайті ООН, темою Міжнародного дня Матері-Землі в 2016 році стане "Дерева для планети".

Пояснюючи свій вибір, в ООН нагадують, що дерева допомагають боротися зі зміною клімату, дихати чистим повітрям, протидіяти зменшенню біорізноманіття, а також дерева необхідні для виживання спільнот.

"Дерева поглинають з атмосфери надмірний вуглекислий газ. За один рік акр дорослих дерев поглинає обсяг вуглекислого газу, що викидається звичайним автомобілем за 42 000 км пробігу. Дерева поглинають запахи і газоподібні забруднювачі (наприклад, оксиди азоту, аміак, діоксид сірки, озон) і затримують їх частки у своїх листках і корі", - розповідають в ООН.

Відзначається, що, висаджуючи певні види дерев, ми компенсуємо скорочення біорізноманіття, а також пов'язуємо між собою ареали проживання в різних лісових масивах. Також дерева допомагають громадам досягненні довгострокової економічної і екологічної стійкості, а також надають прожиток, енергію і дохід.

"День Матері-Землі був вперше відзначений у Сполучених Штатах Америки в 1970 році за підтримки організації Earth Day Network. Метою цієї організації є популяризація та диверсифікація у всьому світі екологічного руху, що повинно стати найбільш дієвим інструментом у створенні здорового стійкого середовища, вирішення проблем зміни клімату та збереження планети для майбутніх поколінь. До 50-ї річниці святкування дня в рамках теми цього року, ця організація планує посадити 7,8 млрд дерев протягом п'яти років", - зазначають в ООН.

Міжнародний день Матері-Землі заснований резолюцією Генеральної Асамблеї ООН у 2009 році, і тепер відзначається щорічно, починаючи з 2010 року.

У резолюції ООН зазначається, що термін "Матір-Земля" загальноприйнятий у багатьох країнах і відображає залежність між планетою, її екосистемами і людиною.

Пропонуючи всім державам-членам ООН, міжнародним і неурядовим організаціям відзначати Міжнародний день Матері-Землі", Генасамблея ООН звертає увагу на те, що свято День Землі вже щорічно відзначається в багатьох країнах.

Дівчинка залишає відбиток долоні на стіні на честь Дня Землі в Лас-Піньяс, Філіппіни
Дівчинка залишає відбиток долоні на стіні на честь Дня Землі в Лас-Піньяс, Філіппіни /  © REUTERS
Екологи беруть участь в очищенні узбереж на Філіппінах в День Землі
Екологи беруть участь в очищенні узбереж на Філіппінах в День Землі /  © REUTERS
Сміття на річці в Ла Конгреха в Коста-Ріці доводить, наскільки беззахисна Земля
Сміття на річці в Ла Конгреха в Коста-Ріці доводить, наскільки беззахисна Земля /  © REUTERS
Муніципальні служби чистять громадський ставок в Нью-Делі, Індія
Муніципальні служби чистять громадський ставок в Нью-Делі, Індія /  © REUTERS
Засуха перетворила частину греблі Гурі у Венесуелі в пустелю, однак влада з оптимізмом сподіваються на дощ
Засуха перетворила частину греблі Гурі у Венесуелі в пустелю, однак влада з оптимізмом сподіваються на дощ /  © REUTERS
Пересохлі водно-болотні угіддя парку Лагуна Тисма, Нікарагуа
Пересохлі водно-болотні угіддя парку Лагуна Тисма, Нікарагуа /  © REUTERS
Фотограф показує, як Лагуна Тисма виглядала в 2008 році
Фотограф показує, як Лагуна Тисма виглядала в 2008 році /  © REUTERS
Вирубка дерев становить велику загрозу для екології. На фото тайга в Росії
Вирубка дерев становить велику загрозу для екології. На фото тайга в Росії /  © REUTERS
Стічні води з річки Тіхуана спонукали владу до вирішення проблеми забруднення океану, Каліфорнія
Стічні води з річки Тіхуана спонукали владу до вирішення проблеми забруднення океану, Каліфорнія /  © REUTERS
Однак незважаючи ні на що природа бореться за життя. Національний парк Амбоселі, Кенія
Однак незважаючи ні на що природа бореться за життя. Національний парк Амбоселі, Кенія /  © REUTERS
Лелека будує гніздо на телефонній вишці в Іспанії
Лелека будує гніздо на телефонній вишці в Іспанії /  © REUTERS
У 2016 році темою Дня Землі є ''Дерева для планети''. Фото полів у Франції
У 2016 році темою Дня Землі є "Дерева для планети". Фото полів у Франції /  © REUTERS
В ООН нагадують, що дерева допомагають боротися зі зміною клімату. Фото долини дзвіночків в Бельгії
В ООН нагадують, що дерева допомагають боротися зі зміною клімату. Фото долини дзвіночків в Бельгії /  © REUTERS
Дерева допомагають нам дихати чистим повітрям. Фото цвітіння в Берліні, Німеччина
Дерева допомагають нам дихати чистим повітрям. Фото цвітіння в Берліні, Німеччина /  © REUTERS
Дерева необхідні для виживання спільнот. Фото цвітіння в Берліні, Німеччина
Дерева необхідні для виживання спільнот. Фото цвітіння в Берліні, Німеччина /  © REUTERS
Також дерева допомагають збереженню біорізноманіття. Фото з Центрального парку в Нью-Йорку
Також дерева допомагають збереженню біорізноманіття. Фото з Центрального парку в Нью-Йорку /  © REUTERS
Пересівши на велосипеди, ми зможемо трішки покращити екологію. Фото з Центрального парку в Нью-Йорку
Пересівши на велосипеди, ми зможемо трішки покращити екологію. Фото з Центрального парку в Нью-Йорку /  © REUTERS
За таку планету варто боротися. Фото еко-курорту в Австралії
За таку планету варто боротися. Фото еко-курорту в Австралії /  © REUTERS
Власники еко-курорту в Австралії інспектують підводні рифи
Власники еко-курорту в Австралії інспектують підводні рифи /  © REUTERS

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 квітня 2016 року, у Міжнародний день Матері-Землі в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку пройде церемонія підписання історичної угоди по клімату, яка було прийнята в Парижі в грудні 2015 року.

Про готовність приєднатися до угоди повідомили понад 165 країн. Першим свій підпис під документом поставить президент Франції Франсуа Олланд.

Паризька угода замінить діяючий досі Кіотський протокол і буде діяти до 2020 року для всіх сторін Конвенції. Вона покликана прокласти шлях до низьковуглецевого і екологічно сталого майбутнього. У ній міститься обіцянка утримати підвищення глобальної температури на рівні 1,5 градусів Цельсія.

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