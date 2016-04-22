У світі сьогодні відзначають Міжнародний день Матері-Землі (фоторепортаж)

Як повідомляється на сайті ООН, темою Міжнародного дня Матері-Землі в 2016 році стане "Дерева для планети".

Пояснюючи свій вибір, в ООН нагадують, що дерева допомагають боротися зі зміною клімату, дихати чистим повітрям, протидіяти зменшенню біорізноманіття, а також дерева необхідні для виживання спільнот.

"Дерева поглинають з атмосфери надмірний вуглекислий газ. За один рік акр дорослих дерев поглинає обсяг вуглекислого газу, що викидається звичайним автомобілем за 42 000 км пробігу. Дерева поглинають запахи і газоподібні забруднювачі (наприклад, оксиди азоту, аміак, діоксид сірки, озон) і затримують їх частки у своїх листках і корі", - розповідають в ООН.

Відзначається, що, висаджуючи певні види дерев, ми компенсуємо скорочення біорізноманіття, а також пов'язуємо між собою ареали проживання в різних лісових масивах. Також дерева допомагають громадам досягненні довгострокової економічної і екологічної стійкості, а також надають прожиток, енергію і дохід.

"День Матері-Землі був вперше відзначений у Сполучених Штатах Америки в 1970 році за підтримки організації Earth Day Network. Метою цієї організації є популяризація та диверсифікація у всьому світі екологічного руху, що повинно стати найбільш дієвим інструментом у створенні здорового стійкого середовища, вирішення проблем зміни клімату та збереження планети для майбутніх поколінь. До 50-ї річниці святкування дня в рамках теми цього року, ця організація планує посадити 7,8 млрд дерев протягом п'яти років", - зазначають в ООН.

Міжнародний день Матері-Землі заснований резолюцією Генеральної Асамблеї ООН у 2009 році, і тепер відзначається щорічно, починаючи з 2010 року.

У резолюції ООН зазначається, що термін "Матір-Земля" загальноприйнятий у багатьох країнах і відображає залежність між планетою, її екосистемами і людиною.

Пропонуючи всім державам-членам ООН, міжнародним і неурядовим організаціям відзначати Міжнародний день Матері-Землі", Генасамблея ООН звертає увагу на те, що свято День Землі вже щорічно відзначається в багатьох країнах.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 квітня 2016 року, у Міжнародний день Матері-Землі в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку пройде церемонія підписання історичної угоди по клімату, яка було прийнята в Парижі в грудні 2015 року.

Про готовність приєднатися до угоди повідомили понад 165 країн. Першим свій підпис під документом поставить президент Франції Франсуа Олланд.

Паризька угода замінить діяючий досі Кіотський протокол і буде діяти до 2020 року для всіх сторін Конвенції. Вона покликана прокласти шлях до низьковуглецевого і екологічно сталого майбутнього. У ній міститься обіцянка утримати підвищення глобальної температури на рівні 1,5 градусів Цельсія.