Російські війська закінчили ремонт залізниці в Абхазії

Російські залізничні війська виконали поставлене завдання і 29-30 липня будуть виведені з території Абхазії, повідомив журналістам заступник командувача залізничними військами Росії Олександр Соболєв.

Він нагадав, що російські військові два місяці перебували в Абхазії і відновлювали 55 км залізничних колій. "Тепер шляхи відновлені, і ними почався рух поїздів", - сказав А.Соболєв. Він зазначив, що на останньому етапі робіт “ніяких провокацій з боку Грузії не було”.

Нагадаємо, наприкінці травня 2008 р. до Абхазії прибули підрозділи залізничних військ РФ у кількості 300 військовослужбовців для відновлення залізничного полотна на ділянці Сухумі-Очамчіра. Роботи проводилися відповідно до рішення президента РФ щодо надання гуманітарної допомоги Абхазії. Особливо акцентувалася відсутність у військових будівельників будь-якої зброї і називалися поставлені перед ними цілі: заміна шпал, поліпшення стану полотна і ремонт залізничних мостів через гірські річки Кодор і Моква.

Натомість грузинська влада звинуватилв російську сторону в агресії, оскільки введення військових залізничників було здійснене без узгодження з Грузією, а ремонт залізниці розглядався як підготовка транспортних шляхів на випадок війни.