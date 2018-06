У Тайбеї проходить День "Зоряних воєн" (фоторепортаж)

Як повідомляє Reuters, фанати культової фантастичної саги вбралися в костюми улюблених героїв – вже відомих за старими фільмами Дарта Вейдера і штурмовиків, Дарта Мола, Чубакки, Джабба Хатта, принцеси Леї, а також героїв зовсім нової частини кіносаги "Пробудження сили", що вийшла на екрани в кінці 2015 року – Реї, По Демерона і Кайло Рена.

Переодягнені члени фан-клубу розігрують міні-сценки з фільмів, розважають гостей фестивалю і спілкуються з найменшими відвідувачами.

Зазначимо, День "Зоряних воєн" - неофіційне свято, що відзначається прихильниками культової фантастичної саги 4 травня. Дата вибрана через знамениту цитату May the Force be with you ("Хай буде з тобою Сила"), яка часто звучить у фільмі та яку багато шанувальників обіграють як May the fourth be with you (англ. fourth - четвертий і May - травень).

На сьогоднішній день епічна кіносага "Зоряні війни" (Star Wars) включає в себе 7 кінофільмів, а також анімаційні серіали, мультфільми, телефільми, книги, комікси, відеоігри — всі пронизані єдиною сюжетною лінією і створені в єдиній фантастичної Всесвіту "Зоряних воєн", задуманого і реалізованого американським режисером Джорджем Лукасом наприкінці 1970-х років і пізніше розширеного.

До 2020 року планується випустити ще 5 фільмів з кіновсесвіту "Зоряних воєн".

Як повідомляв УНІАН, нова серія кіносаги "Зоряні війни" тільки за перший день прокату зібрала по всьому світу $250 млн.