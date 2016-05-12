В австралійського подружжя, яке втратило трьох дітей у катастрофі MH17, народилася дочка - BBC

Дівчинку назвали Вайолет Мей. Її народження пара з міста Перт називає "приголомшливим подарунком", повідомляє "BBC Україна".

"Ми досі живемо з почуттям болю, але Вайолет й усвідомлення, що всі наші четверо дітей завжди залишаються з нами, привносять світло у нашу пітьму", - зізналося подружжя. За їхніми словами, народження дочки доводить, що любов сильніша за ненависть.

У 2014 році загинули Мо, Еві і Отіс Маслін, які летіли з Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17. Старшому з дітей було 12 років, наймолодшому - вісім. Дітей супроводжував дідусь, а батьки залишалися в Амстердамі.

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Як повідомляв УКНІАН, Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в Донецькій області із ЗРК "Бук" № 332 російської 53-ї зенітно-ракетної бригади, що базується в районі Курська.

Загинули 298 осіб, які перебували на борту літака. Пасажирами були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.