У вас немає сержантів? Та ви їх просто готувати не вмієте...

Сьогодні з ознайомчим візитом до США прибула група офіцерів командування Сухопутних військ Збройних Сил України на чолі із заступником начальника управління бойової підготовки командування Сухопутних військ ЗСУ полковником Віктором ЛУНЬО.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міністерства оборони, під час візиту українські військові перебуватимуть у навчальному центрі підготовки сержантів Збройних Сил США розташованому у штаті Каліфорнія.

У ході роботи українські військові вивчатимуть систему відбору, сучасні методи підготовки та методики викладання і супроводження сержантів збройних сил США. Крім того, члени української військової делегації оглянуть навчально-матеріальну базу навчального центру, а також ознайомляться з процесом підготовки сержантів американської армії.

Основну увагу члени представники Сухопутних військ ЗСУ зосередять на підготовці сержантського корпусу для виконання миротворчих місій і схемі їхньої подальшої служби з урахуванням набутого досвіду.

Українські та американські військовослужбовці також планують визначити перспективи співпраці та взаємосумісності у галузі підготовки сержантів.

Візит делегації Сухопутних військ Збройних Сил України до США триватиме до 20 серпня.