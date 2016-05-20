Супутник зафіксував нафтову пляму у ймовірному районі падіння літака EgyptAir (фото)

Про це повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на сайт Європейського космічного агентства.

"Зображення було отримано о 18:00 за центральноєвропейським часом. Агентство передало інформацію у відповідні органи для підтримки пошукових операцій", - йдеться у повідомленні.

В агентстві також повідомили, що з моменту зникнення літака фахівці провели ретельний аналіз супутникових даних, щоб визначити які-небудь вказівки на уламки або нафтову пляму у морі.

За даними супутникового знімка, пляму виявили за 40 км на південний схід від останнього відомого місцеперебування літака. Пляма довжиною близько 2 км. Втім зазначається, що немає жодної гарантії, що це пляма саме від зниклого літака.

Читайте такожУ Міноборони Єгипту повідомили про виявлення уламків A320 й особистих речей пасажирів

Друге зображення, отримане сьогодні вранці, показує, що пляму віднесло приблизно на 5 км.

Інший супутник Сентінел-2А буде проходити над тією ж областю 22 травня, й експерти продовжать вивчення зображень.

Обидва супутники були запущені в рамках програми моніторингу довкілля в Європі.

Як повідомляв УНІАН, літак А320 авіакомпанії EgyptAir, що виконував рейс MS804 з Парижа в Каїр, зник з радарів одразу після того, як увійшов у повітряний простір Єгипту. На борту літака перебували 66 осіб, у тому числі 56 пасажирів. Серед них були 30 громадян Єгипту, 15 громадян Франції та представники ще 10 держав, у тому числі підданий Великобританії.

За словами міністра цивільної авіації Єгипту Шерифа Фатхі, з усіх можливих причин катастрофи найбільш вірогідною видається версія теракту, проте інші версії також не відкидаються.

20 травня у Середземному морі були виявлені фрагменти літака A320 та особисті речі, що належали його пасажирам.