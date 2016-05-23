Трамп пропонує озброїти вчителів у школах

Про це повідомляє РБК з посиланням на Time.

«Я не хочу, щоб у класах була зброя, хоча в деяких випадках викладачі повинні мати в класах зброю, чесно кажучи. Тому що те, що відбувається у нас в школах, просто неймовірно», – заявив Трамп.

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21 травня Трамп заявив, що в разі його обрання президентом США, він буде захищати конституційне право на носіння зброї і скасує заборону на його носіння в тих місцях, де він діє.