Трамп пропонує озброїти вчителів у школах
05:57, 23 травня 2016Світ
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Кандидат у президенти США від Республіканської партії мільярдер Дональд Трамп виступив за те, щоб шкільні вчителі мали вогнепальну зброю у своїх класах.
REUTERS
Про це повідомляє РБК з посиланням на Time.
«Я не хочу, щоб у класах була зброя, хоча в деяких випадках викладачі повинні мати в класах зброю, чесно кажучи. Тому що те, що відбувається у нас в школах, просто неймовірно», – заявив Трамп.
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21 травня Трамп заявив, що в разі його обрання президентом США, він буде захищати конституційне право на носіння зброї і скасує заборону на його носіння в тих місцях, де він діє.
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