"Нічого не відбувається без його схвалення": адвокат пояснив, чому Путін згадується в позові у справі MH17

Про це повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

«Нічого в Росії не відбувається без його схвалення, таким чином він несе опосередковану відповідальність», - заявив юрист.

Про подання позову до Росії в Європейський суд з прав людини від імені 33 родичів 16 жертв аварії заявила австралійська юридична компанія LHD Lawyers. Кожен з позивачів, які мають громадянство Австралії, Малайзії та Нової Зеландії, вимагає компенсації в розмірі $10 млн. Таким чином загальна сума позову становить $330 млн.

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За словами Скіннера, які наводить Financial Times, у позові містяться «майже 2 тис. сторінок документальних доказів, які показують присутність росіян і російського важкого озброєння».

Юрист уточнив, що є фотографії, показання свідків, відеозаписи і дані геолокаціі, які прив'язують цю присутність до району, звідки була випущена ракета.

В інтерв'ю Reuters Скіннер сказав: «Є всі необхідні матеріали, і навіть без російських даних я з упевненістю можу заявити, що ця подія відбулася саме через росіян».

За словами адвоката, загальний обсяг позову складає понад 3500 сторінок. Він зазначив, що відповіді з суду щодо прийняття позову до розгляду поки не отримано, передає NEWS.com.au. За даними The Sydney Morning Herald, позов був поданий 9 травня.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи в понеділок повідомлення про подачу позову, заявив, що такого документа юридично не існує. «Позов стає позовом в той момент, коли він приймається до розгляду судом, і коли апарат суду відповідним чином інформує сторону або країну, у відношенні якої він виставляється, а суд в першу чергу приймає рішення, чи буде він взагалі розглядати звернення або воно не має жодних перспектив», - сказав він.

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NEWS.com.au також згадує про ще однин позов у справі про катастрофу MH17, який буде направлений у Федеральний суд Австралії в найближчі тижні. Він буде поданий до авіакомпанії Malaysia Airlines юридичною фірмою Carneys' Lawyers від імені семи сімей, які мають родинні зв'язки з жертвами авіакатастрофи.

Авіакомпанію в даному випадку звинувачують у тому, що вона не оцінила належним чином ризики польоту над зоною бойових дій на сході України. Malaysia Airlines стверджує, що діяла у відповідності з вказівками Міжнародної організації цивільної авіації на 17 липня 2014 року - дату катастрофи.

Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над територією Донецької області, яка контролюється терористичною організацією "ДНР".

Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

З метою розслідування цієї трагедії 7 серпня 2014 року була створена міжнародна слідча група, до складу якої увійшли прокурори і представники інших правоохоронних органів України, Королівства Нідерландів, Королівства Бельгія, Австралії і Малайзії, а також представники Євроюсту.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 р. оприлюднив звіт про причини катастрофи літака МН17. Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук".

Зокрема, згідно зі звітом, авіакатастрофа сталася внаслідок детонації боєголовки типу 9N314M, яку "випустили із зенітно-ракетного комплексу "Бук" на сході України".

Глава Радбезу Нідерландів заявив, що в результаті вибуху передня частина літака була зруйнована, а літак розламався в повітрі.