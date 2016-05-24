Катастрофа літака EgyptAir: Влада Єгипту спростували різкий маневр А320 перед падінням

Про це заявив голова Національної служби повітряної навігації Єгипту Ехаба Азмі, пише Новая Газета з посиланням на Associated Press.

"Не було ніякого повороту вправо або вліво, і все було нормально, коли він увійшов в район польотної інформації Єгипту, за дві хвилини до того, як зник", — сказав Азмі.

За його словами, перед катастрофою літак прямував на висоті майже 11 тисяч метрів.

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Нагадаємо, міністр оборони Греції Панос Камменос заявив, що літак EgyptAir перед зникненням робив різкі маневри. "03:39 літак був зафіксований на південний-схід від островів Касос та Карпатос... відразу після чого він увійшов в район польотної інформації Каїра і робив різкі маневри і зниження, які я описав: на 90° вліво і потім на 360° вправо", - сказав міністр. Також він додав, що літак різко змінював курс, "швидко знижуючись з 37 тис. футів до 15 тис. футів, сигнал був втрачений на висоті близько 10 тис. футів".

Як повідомляв УНІАН, літак Airbus A320 авіакомпанії EgyptAir, що прямував з Парижа в Каїр, зник з радарів диспетчерів 19 травня. Президент Франції Франсуа Олланд підтвердив, що літак зазнав катастрофи у Середземному морі. На борту літака знаходилися 56 пасажирів переважно з Єгипту та Франції і 10 членів екіпажу.