У Міноборони РФ прокоментували повідомлення про знищення в Сирії російської авіабази (відео)

Про це заявив офіційний представник оборонного відомства Російської Федерації генерал-майор Ігор Конашенков, передає РІА Новости.

"Всі російські бойові вертольоти, які перебувають у Сирійській Арабській республіці, виконують планові завдання зі знищення терористів. Жодних втрат серед особового складу російської авіабази немає. Нагадаю, що авторство чуток про знищення підрозділів російських бойових вертольотів і двох десятків вантажівок належить пропагандистам (терористичного угруповання) ІДІЛ, які безуспішно намагалися "продати" цю нібито "новину" близько 10 днів тому", — сказав він.

Конашенков пояснив, що спалена авіа- та автомобільна техніка, а також численні воронки від розриву реактивних снарядів на фотознімках присутні там вже не перший місяць.

Читайте такожРосіяни-учасники операцій у Сирії отримають статус ветеранів

Конашенков додав, що це сліди "наполегливих боїв за аеродром сирійських урядових військ і бойовиків терористичних формувань".

Раніше експерти американської компанії Stratfor повідомили, що сирійська авіабаза неподалік від поселення Тияс, яка використовується російськими ВКС, серйозно постраждала, імовірно, від ударів угруповання "Ісламська держава".

По базі вдарили кілька разів, розповіли у Stratfor. Після цього екстремістське угруповання "Ісламська держава" у своїй заяві точно описало об'єкти, які були знищені. Саме це привело експертів до висновку, що за нападом стоїть ІД.