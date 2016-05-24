ІДІЛ знищила у Сирії російську військову базу - Stratfor (відео)
Експерти американської компанії Stratfor стверджують, що сирійська авіабаза неподалік від поселення Тияс, яка використовується російськими ПКС, серйозно постраждала, імовірно від ударів угруповання "Ісламська держава".
На супутникових знімках бази, наданих Stratfor в розпорядження Русской службы BBC, видно обгорілі остови, що стоять в ряд на злітній смузі і руїни будинку, що розташовувався на території бази.
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Порівнюючи фотографії з більш ранніми зйомками бази Тияс, експерти Stratfor вважають, що на злітній смузі видно остови вертольотів Мі-24, а будівля раніше була складом, з якого вони забезпечувалися.
Також на злітній смузі видно літак Міг-25, імовірно, що належить сирійським ВВС.
На базі вдарили кілька разів, розповіли у Stratfor. Після цього екстремістське угруповання "Ісламська держава" у своїй заяві точно описала об'єкти, які були знищені. Саме це наштовхнуло експертів до висновку, що за нападом стоїть ІД.
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Від російського військового відомства повідомлень про втрати не надходило.