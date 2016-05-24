ІДІЛ знищила у Сирії російську військову базу - Stratfor (відео)

На супутникових знімках бази, наданих Stratfor в розпорядження Русской службы BBC, видно обгорілі остови, що стоять в ряд на злітній смузі і руїни будинку, що розташовувався на території бази.

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Порівнюючи фотографії з більш ранніми зйомками бази Тияс, експерти Stratfor вважають, що на злітній смузі видно остови вертольотів Мі-24, а будівля раніше була складом, з якого вони забезпечувалися.

Також на злітній смузі видно літак Міг-25, імовірно, що належить сирійським ВВС.

На базі вдарили кілька разів, розповіли у Stratfor. Після цього екстремістське угруповання "Ісламська держава" у своїй заяві точно описала об'єкти, які були знищені. Саме це наштовхнуло експертів до висновку, що за нападом стоїть ІД.

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Від російського військового відомства повідомлень про втрати не надходило.