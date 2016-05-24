Бої за сирійську Ракку: з'явилися перші кадри наступу на позиції ІД (відео)

Бійці ополчення обстрілюють позиції бойовиків, кілька ісламістів взяті в полон, передає Lenta.ru.

Нагадаємо, раніше загони курдських повстанців заявили, що спільно з арабськими опозиційними угрупованнями Сирії почали наступ на так звану столицю "Ісламської держави" місто Ракку.

Альянс Демократичних сил Сирії, який нараховує, за деякими даними, близько 30 тисяч бійців, вже почав обстріл передмість Ракки.

Представник альянсу заявив, що наступ будуть підтримувати авіаударами сили коаліції під керівництвом США.