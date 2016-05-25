В Японії завершуються останні приготування до саміту G7 (фоторепортаж)

У цьому році місцем проведення саміту обрано японський національний парк Ісе-Сіма, розташований на півострові Сіма в центральній частині острова Хонсю.

Напередодні проведення саміту в Японії посилені заходи безпеки.

Прем'єр Канади Джастін Трюдо прибув до Японії за кілька днів до саміту і вже провів ряд двосторонніх зустрічей з японським колегою, а президент США Барак Обама приземлився в Японії зовсім нещодавно. Також на саміт вже прибув прем'єр Великобританії Девід Кемерон.

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Зазначимо, раніше саміт носив назву G8, однак після анексії Криму в березні 2014 року Росія була піддана жорсткій критиці з боку країн-колег по Великій вісімці та формально виключена зі списку G8. У червні 2014 року не відбулася запланована зустріч G8 в Сочі (Росія) - замість неї була проведена зустріч G7 в Брюсселі.

У поточній зустрічі візьмуть участь лідери урядів семи високорозвинених країн світу – офіційних членів міжнародного клубу G7: президент США Барак Обама, прем'єр Японії Сіндзо Абе, канцлер Німеччини Ангела Меркель, прем'єр Великобританії Девід Кемерон, президент Франції Франсуа Олланд, голова Ради міністрів Італії Маттео Ренці і прем'єр Канади Джастін Трюдо. Також на неофіційній частині саміту будуть присутні лідери ЄС – голова Європейської ради Дональд Туск і голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер.

Як повідомляв УНІАН, серед іншого, Японія пообіцяла підняти на саміті питання продовження санкцій проти Росії через агресії щодо України.