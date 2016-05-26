Заарештованого у США за шпигунство росіянина засудили на 2,5 роки в'язниці
02:43, 26 травня 2016Світ
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Суд у Нью-Йорку засудив до 2,5 років позбавлення волі громадянина Росії Євгена Бурякова, який був заарештований у 2015 році за підозрою в шпигунстві.
Буряков збирав інформацію економічного характеру / dpsu.gov.ua
Також Буряков оштрафований на 10 тис. доларів, передає АВС.
У прокуратурі вважають, що Буряков у змові з дипломатами в період з 2012 по 2015 роки збирав інформацію економічного характеру про можливі санкції США щодо російських банків, а також про розробку альтернативних джерел енергії.
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Раніше УНІАН повідомляв, що росіянин Євген Буряков, затриманий у США за підозрою в шпигунстві, визнав свою провину в тому, що він працював в якості агента іноземної держави, не повідомляючи про це уряд США.
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