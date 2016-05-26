У Великобританії законодавчо заборонили курильні суміші

Закони, які роблять кримінально караним виготовлення та розповсюдження подібних речовин, що вступили в силу в ніч на четвер, передає Бі-бі-сі. Заборона поширюється на спайс, звеселяючий газ, сальвію дивинорум, і мефедрон. Спайс і мефедрон позиціонуються як синтетичні аналоги заборонених наркотиків - МДМА і марихуани.

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Звеселяючий газ або закис азоту і рослина сальвія дивинорум - більш легкі речовини, проте вони теж потрапили під заборону.

У минулому році у Великобританії сталося близько 100 смертей, пов'язаних з "легальними наркотиками". Згідно з новим законом їх поширення буде каратися строком до 7 років ув'язнення.

Багато спостерігачів вважають, що заборона не вирішить проблему. За роки легальних продажів спайсів в магазинах, у торговців сумішами сформувалися бази клієнтів, яким вони швидше за все продовжать продавати суміші.

Експерти побоюються, що вся торгівля просто буде вестися по нелегальних каналхи - на вулицях і через інтернет.