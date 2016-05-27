У Кремлі вважають, що санкції проти РФ не матимуть позитивного ефекту "для глобальних справ у цілому".

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

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«Позиція Кремля не змінилася: ми переконані, що це не питання нашого порядку денного. Разом з тим, ми не думаємо, що подібні рішення можуть мати позитивний ефект для глобальної економіки і для глобальних справ у цілому», - сказав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 травня, лідери країн G7 заявили, що готові посилити санкції проти РФ, у разі необхідності, через її дії в Україні.