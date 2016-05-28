ВООЗ попросили перенести Олімпіаду з Ріо-де-Жанейро через вірус Зіка

Звернення, направлене генеральному директорові Всесвітньої організації охорони здоров'я Маргарет Чен, розміщене на сайті rioolympicslater.org, передає РБК.

При цьому вчені не закликають скасовувати змагання. Вони підкреслюють, що заразитися вірусом можуть 500 тис. іноземних туристів, які збираються відвідати ігри. Ситуація може погіршитися, якщо захворювання почне поширюватися в бідних країнах в Африці і Південній Азії, попереджають автори звернення. «Йти на ризик тільки заради ігор, які можуть пройти навіть у разі їх перенесення, неетично», — говориться в листі, який підписали 152 людини.

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Вони нагадують, що Ріо-де-Жанейро займає друге місце серед бразильських міст з найбільшим числом ймовірних випадків захворювання. Система охорони здоров'я в цьому місті сильно ослаблена, а епідемія скоріше посилюється, ніж вщухає, відзначають вони. Експерти порекомендували ВООЗ скликати незалежну консультаційну групу, яка і прийме рішення з цього питання.

Олімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро пройдуть в серпні 2016 року.

Лихоманка Зіка передається через укуси комарів роду Aedes. Її симптомами є гарячка, висип, головний і суглобовий біль, набрякання суглобів. Вакцина від вірусу Зіка ще не розроблена