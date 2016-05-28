У турецькій армії заявляють про загибель більше сотні бойовиків "Ісламської держави" - ЗМІ

За даними турецької армії, метою ударів були бойовики, які збиралися запустити ракети у бік території Туреччини. У ході операції було також зруйновано сім будівель, де розташовувався штаб ІД, зазначає Русская служба Би-би-си.

За словами турецьких військових, удари були нанесені за кілька годин після того, як з сирійської території були випущені ракети, які вдарили по одному з турецьких міст, в результаті чого п'ятеро людей дістали поранення.

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При цьому турецька сторона не уточнює, яким чином вдалося підрахувати кількість загиблих бойовиків.

У четвер стало відомо, що бойовики "Ісламського держави" захопили кілька населених пунктів у ході нового наступу проти сил сирійських повстанців на кордоні Сирії і Туреччини.