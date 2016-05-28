У Болгарії стався вибух на збройовому заводі

Про це повідомляє "112 Україна" з посиланням на Reuters.

Згідно з повідомленням, в результаті вибуху загинула одна людина - 53-річний працівник заводу. Чоловік отримав важкі травми і помер у лікарні.

При цьому наголошується, що поки невідомо, що саме стало причиною інциденту. Однак, за словами правоохоронців, мова може йти про недотримання правил безпеки.

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Повідомлень про інших постраждалих немає.

Це вже другий вибух на цьому заводі за останні два місяці. Минулого разу в результаті вибуху загинуло 2 людини.