Нетаньяху подякував Путіну за повернення захопленого сирійцями в 1982 році ізраїльського танка

Про це прем'єр Ізраїлю написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Я дякую президенту Росії Володимиру Путіну за задоволення мого прохання повернути Ізраїлю танк, захоплений у бою біля Султан-Яакуб. Сім'ї зниклих Захарії Баумеля, Цві Фельдмана і Ієгуди Каца ось уже тридцять чотири роки не знають про долю своїх синів, не знають, де їхні могили. Цей танк - єдине свідчення того бою, і зараз він повернеться в Ізраїль завдяки президенту Путіну", - заявив Нетаньяху.

Довідка. Бій у Султан-Яакуб стався в червні 1982 року. Сирійським бійцям тоді вдалося захопити чотири ізраїльських танки, а троє ізраїльських солдатів зникли безвісти. Один з танків був переданий російській армії, він перебуває в музеї.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Нетаньяху заявив про намір обнести Ізраїль по всьому периметру сухопутного кордону парканом для захисту від проникнення палестинців і жителів сусідніх арабських держав.