У виборчому штабі Трампа допускають висунення жінки на пост віце-президента

Про це він розповів телеканалу ABC News, передає РБК.

Штаб розглядає кілька кандидатур, серед яких є й жінки, представники національних меншин. «Містер Трамп сказав, що йому потрібен віце-президент, який знає Вашингтон, який може вести справи з Конгресом. Він сказав, що все вирішує кваліфікація кандидата, а не його стать або етнічна приналежність», — сказав Манафорт.

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Раніше в інтерв'ю виданню Huffington Post Манафорт заявив, що Трамп навряд чи вибере собі напарником жінку або представника етнічної меншини, оскільки це буде виглядати як загравання з виборцями. Ведучі ABC нагадали йому про ці слова.

Манафорт пояснив, що Трамп не збирається обирати собі напарника в президентській гонці тільки за ознакою статі чи кольору шкіри. Головне для нього, повторив голова виборчого штабу, — це кваліфікація кандидата.

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«Серед республіканців є багато кваліфікованих жінок, і деякі з них можуть потрапити до списку кандидатів», — запевнив Манафорт. При цьому він уточнив, що Трамп не має наміру оголошувати про свій вибір до партійного з'їзду, який має відбутися в Клівленді, штат Огайо, 18-21 липня.

Раніше УНІАН повідомляв, що претендент на висунення кандидатом в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заручився підтримкою достатньої кількості делегатів для того, щоб висуватися на виборах у листопаді.