У Венесуелі озброєні люди застрелили 11 чоловіків

Нападники змусили жертв вийти з власних будинків, вивели на двір і застрелили, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Всі загиблі були чоловіками. Серед них троє підлітків 15,16 і 17 років, а також дорослі у віці від 18 до 76. Найстарший з них був громадянином Колумбії.

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Іншої інформації про осіб жертв і можливі мотиви злочинців в повідомленні прокуратури не наводиться.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня президент Венесуели Ніколас Мадуро відвів злочинним угрупованням, що діють в країні, три доби на те, щоб мирно здатися владі.

Протягом останніх років у Венесуелі спостерігається гостра криза у сфері громадської безпеки. За даними генеральної прокуратури, у 2015 році рівень умисних вбивств досяг 58 на кожні 100 тис. жителів. У той же час в неурядовій організації "Обсерваторио Венесолано де Виоленсия", яка стежить за ситуацією із злочинністю, називають набагато більш високі показники: 90 вбивств на кожні 100 тис. осіб.