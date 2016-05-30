Мігрантам у США дістається більше допомоги, ніж ветеранам - Трамп
Нелегальні мігранти в США часто отримують більше допомоги, ніж ветерани збройних сил.
Про це заявив ймовірний кандидат на висунення в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
"Ми не дозволимо, щоб так і далі тривало", - сказав він під час мотозаїзду Rolling Thunder у Вашингтоні. Захід було присвячено пам'яті в'язнів війни і зниклих без вести.
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Незважаючи на суперечливе ставлення до Трампа серед ветеранів, багато присутніх вітали цю його заяву.
Втім, у підтвердження своїх слів бізнесмен нічого не навів.
Раніше УНІАН повідомляв, що претендент на висунення кандидатом в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заручився підтримкою достатньої кількості делегатів для того, щоб висуватися на виборах у листопаді.