Мігрантам у США дістається більше допомоги, ніж ветеранам - Трамп

Про це заявив ймовірний кандидат на висунення в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

"Ми не дозволимо, щоб так і далі тривало", - сказав він під час мотозаїзду Rolling Thunder у Вашингтоні. Захід було присвячено пам'яті в'язнів війни і зниклих без вести.

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Незважаючи на суперечливе ставлення до Трампа серед ветеранів, багато присутніх вітали цю його заяву.

Втім, у підтвердження своїх слів бізнесмен нічого не навів.

Раніше УНІАН повідомляв, що претендент на висунення кандидатом в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заручився підтримкою достатньої кількості делегатів для того, щоб висуватися на виборах у листопаді.