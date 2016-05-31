ВООЗ зробила більш жорсткими рекомендації для туристів, які повернулися з країн з вірусом Зіка

Таку пораду оприлюднила Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), передає Бі-бі-сі. Раніше ВООЗ рекомендувала в таких випадках утримуватися від незахищеного сексу на 4 тижні.

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Якщо пара хоче завести дитину, а у чоловіка були виявлені симптоми вірусу Зіка, то ВООЗ радить відкласти зачаття на півроку.

Раніше понад 125 експертів у сфері охорони здоров'я підписали відкритий лист ВООЗ з проханням відкласти або перенести Олімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро через епідемію вірусу Зіка, оскільки Бразилія стала однією з країн, яка найбільшою мірою постраждала від нього.

На думку вчених, близько 500 тис. туристів, які відвідають Ігри, ризикують захворіти лихоманкою. Вони ж можуть стати переносниками вірусу, що посилить епідемію. Тим не менш ВООЗ заявила, що немає сенсу переносити Ігри, оскільки це навряд чи зупинить поширення вірусу.

Вчені підтвердили зв'язок вірус Зіка з мікроцефалією у новонароджених з синдромом Гієна-Барре, який характеризується послабленням м'язів. При цьому бразильські вчені вважають, що вірус може бути пов'язаний з цілою низкою неврологічних розладів.

ВООЗ визнала вірус Зіка глобальною загрозою. Вакцини від нього досі немає. Одне з досліджень стверджує, що вірус загрожує 2 млрд людей.