Поблизу міста-оплоту ІД Ель-Фаллуджі виявлено поховання з тілами 400 іракських солдатів
Масове поховання, в якому перебувають тіла сотень убитих іракських військових, виявили бійці іракського ополчення на північних околицях міста Ель-Фаллуджа, більша частина якого досі перебуває під контролем ІДІЛ.
Про це у неділю повідомив телеканал "Ас-Сумарія", передає ТАСС.
За його даними, "загони іракського ополчення виявили в районі Ес-Саклявія на півночі Ель-Фаллуджі братську могилу, в якій перебувають останки близько 400 іракських військових".
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Всі вони, згідно з попередніми даними, перебували на службі в 10-му батальйоні 30-ї бригади іракської армії. На багатьох тілах, вже вилучені з могили, виявлені сліди пострілів в голову.
Ес-Саклявія на півночі Ель-Фаллуджі бойовиками ІД розглядалася як один з основних оборонних рубежів на підступах до міста. Однак сьогодні формування радикалів залишили цей район при наступі армії Іраку.
Як повідомляв УНІАН, 30 травня іракські військові почали штурм міста Ель-Фаллуджа.