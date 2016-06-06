Війська країн НАТО вперше висадяться у Фінляндії

Військові навчання НАТО BALTOPS почалися у Фінляндії неподалік від Ханко, на узбережжі в Сюндалені. Про це повідомляє місцеве видання Yle.

Читайте також"Атлантична рішучість": ракетний есмінець ВМС США Porter увійде до Чорного моря

Відзначається, що Фінляндія вперше є країною проведення військових маневрів "Балтопс". Це також вперше, коли війська країн-членів НАТО висаджуються на фінській території. Метою навчань є відпрацювання взаємодії міжнародних військово-морських підрозділів.

BALTOPS — від англ. Baltic Operations — маневри на Балтійському морі, проводяться на Балтиці щорічно із 1972 року.

У травні президент Фінляндії Саулі Нііністе заявив, що не бачить необхідності змінювати чинну політику і поспішати зі вступом у НАТО.

Раніше УНІАН повідомляв, що, за даними на січень 2016, суспільна підтримка вступу нейтральною останніми десятиліттями Фінляндії в НАТО ще досить низька: 27% висловилися за вступ, 57% проти.