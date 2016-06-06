В Йорданії стався напад на табір біженців, є жертви

"Офіс розвідувального управління в таборі аль-Бакаа близько сьомої ранку став метою боягузливого нападу, в результаті якого загинули п'ять агентів", - повідомив представник уряду Мохаммед Момані, передає Бі-бі-сі.

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Момані припустив, що нападники були бойовиками-ісламістами. За данними ЗМІ, серед загиблих троє охоронців, робочий і співробітник приймальні.

Місцева влада вже назвала напад терористичним актом. Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за напад, який стався в перший день священного для мусульман місяця Рамадан.

Подібні напади рідкісні в Йорданії, яка є ключовим учасником очолюваної США коаліції проти екстремістського угруповання "Ісламська держава".

У таборі біженців аль-Бакаа проживають близько 80 тис. осіб.Він був організований в 1968 році, щоб прийняти палестинців, які залишили Західний берег річки Йордан і сектор Газа після шестиденної арабо-ізраїльської війни 1967 року.