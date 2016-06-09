Комісія ООН звинуватила владу Еритреї у злочинах проти людяності

Про це у середу, 8 червня, заявила Комісія ООН з розслідування ситуації з правами людини в Еритреї, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на АР.

Біженці з Еритреї є однією з найчисленніших груп, які намагаються перетнути Середземне море. Як повідомляється, у 2015 році в Європі подали заяви про отримання притулку понад 47 тисяч еритрейців.

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У комісії також заявили, що влада країни не досягла жодного прогресу після заяви про критичні порушення прав людини, яка була зроблена рік тому. За словами експертів, президент Еритреї Ісайяс Афеверкі, який перебуває при владі з 1991 року, застосовує дедалі репресивніші методи.

"Злочини поневолення, позбавлення волі, насильницьких зникнень, тортур, переслідувань, зґвалтувань, вбивств та інші нелюдські акти здійснювалися в рамках широкомасштабної, систематичної кампанії проти цивільного населення з 1991 року", - заявив очільник комісії Майк Сміт у Женеві. За його словами, за понад 25 років в Еритреї були поневолені від 300 до 400 тисяч людей.

Між тим влада Еритреї вже відкинула звинувачення з боку комісії ООН. В урядовій заяві радник президента країни назвав ці звинувачення "політично мотивованими та безпідставними".